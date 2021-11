Benedict Cumberbatch sobre la masculinidad tóxica: "Tenemos que callar y escuchar"

El actor, que acostumbra a hablar de temas de género en sus entrevistas, ha hecho un alegato feminista sobre la necesidad de acabar con la masculinidad tóxica.

María Viéitez

"Tenemos que hablar sobre el comportamiento de los hombres", ha dicho Benedict Cumberbatch en su última entrevista. El actor, que acostumbra a hablar de temas de género como las nuevas masculinidades o la igualdad salarial (se ha sublevado contra la brecha de género anunciando que no participará en películas donde su coprotagonista femenina cobre menos que él), ha dejado clara su opinión en su más reciente intervención sobre la necesidad de acabar con la masculinidad tóxica.

El actor está a punto de estrenar su último trabajo, 'El poder del perro', una película dirigida por Jane Campion que, trata precisamente este tema. El filme, que debutó en el Festival de Canes el pasado mes de septiembre, cuenta la historia de una viuda, su hijo y dos hermanos que lidian en 1925 con la única masculinidad que entonces se toleraba, y donde las dudas y reproches sobre la misma se castigaban a base de humillaciones públicas. Este western es el primer filme de Campion protagonizado por un hombre, ocasión para la que ha querido contar con Cumberbatch.

Con una interiorizada sensibilidad hacia los roles de género y con una clara inclinación hacia la urgencia de revisar las estructuras patriarcales, Cumberbatch, de 45 años ha subrayado lo necesario que es revisar y "arreglar el comportamiento de los hombres".

"Vemos a menudo esta especie de rebelión [de los hombres de hoy], esta negación, esta especie de posición defensiva infantil de 'No todos los hombres son malos'. Pero no, tenemos que callar y escuchar", dijo Cumberbatch refiriéndose a la película.

"El abuso no está lo suficientemente reconocido", continuó. "No se da el suficiente reconocimiento de las desventajas [con las que cuentan las mujeres] y, al mismo tiempo, en algún momento -quizá no ahora, pero sí en algún momento- tenemos que hacer quizá lo que también hace la película, que es examinar la razón que hay detrás del comportamiento opresivo".

En sus palabras, Cumberbatch interpretará a un personaje que vive "una ardiente aventura amorosa en su juventud que no es tolerada, que no estaba permitida, de la que no se podía hablar. Y la tragedia que eso conlleva es lo que le retuerce y le lleva a reproducir esta especie de forma de toxicidad masculina".

El actor asegura que es fundamental que esta revisión trascienda a la vida real, ya que, explica, hablar de la masculinidad tóxica, reconocerla y entenderla es la única manera de cambiar el sistema.

"Me siento muy sensibilizado con la representación, la diversidad y la inclusión", dijo en el Festival de Cine de Telluride el pasado mes de septiembre. Y fue eso, precisamente, lo que le llevó a aceptar este papel con gran entusiasmo: "Uno de los atractivos del trabajo con este personaje en concreto era llevar al cine la idea de que en este mundo hay muchas cosas privadas, ocultas a la vista".

'El poder del perro' llegará a Netflix el próximo 1 de diciembre.