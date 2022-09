Bárbara Lennie embarazada de su primer hijo junto con Diego Postigo, exmarido de Bimba Bosé

La actriz y el productor musical esperan su primer hijo tras seis años de relación.

Fue en el año 2017 cuando éramos testigos de las primeras imágenes del romance entre Bárbara Lennie y Diego Postigo, exmarido de la fallecida Bimba Bosé. Ahora, casi seis años después del inicio de su relación, la pareja ha anunciado a través de la revista ¡Hola! que esperan su primer hijo. Y aunque es el primero para la actriz, Diego tuvo dos hijas con la recordada Bimba Bosé: Dora y June.

La protagonista de la serie de Netflix 'El desorden que dejas' no ha querido anunciar la noticia a través de sus redes sociales, pues su vida personal se mantiene bastante al margen de estas. Sin embargo, con este embarazo comienza un nuevo capítulo en la vida de la actriz y su pareja para celebrar estos años tan bonitos de relación y de proyectos comunes.

La ganadora del Goya en el año 2014 por 'Magical Girl', ha sido un gran apoyo para las dos hijas del productor musical, que perdieron a su madre por un cáncer de mama a comienzos del año 2017. Actualmente, Dora de dieciocho años, está empezando a hacerse un hueco en el mundo de la música y también como actriz. Su hermana pequeña, June tiene tan solo once años. Bárbara ha sabido encontrar su lugar en la familia (que pronto se convertirá en numerosa) y ejercer de segunda madre para estas niñas que, como aseguró la actriz hace unos años en una entrevista, "le han cambiado la existencia".

En el mismo año 2017, con motivo del estreno de la película 'Una especie de familia', Bárbara Lennie dio a conocer su opinión sobre la maternidad a la revista 'Vein': "Lo que está claro es que la maternidad no es un deber y me parece que ojalá todas las mujeres tuviéramos derecho a ser madres, en el caso de que lo deseemos. Pero me parece que también hay límites. Tiene que ver con la idea tan básica de 'mi libertad se termina cuando invado la tuya'. Creo que no vale la explotación, no vale al abuso… hay cosas que no valen para ser madre", aseguraba entonces.