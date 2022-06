El baile de Shiloh Jolie-Pitt, la hija de Brad Pitt y Angelina Jolie, que ya es viral

La joven ha demostrado su talento para la danza al ritmo de uno de los temas de la banda sonora original de película Elvis.

Julia García

Shiloh Jolie-Pitt, la hija adolescente de 16 años de Angelina Jolie y Brad Pitt, parece haber heredado el talento artístico de sus progenitores. En un vídeo publicado por el prestigioso coreógrafo británico afincado en L.A. Hamilton Evans está semana, se puede comprobar el talento de la joven para el baile.

En el clip, de 7 minutos de duración, aparecen varios grupos de jóvenes bailarines mostrando sus dotes dancísticas. Uno de los grupos de tres bailarines de funky está comandado en el centro de la formación por Shiloh Jolie-Pitt, que muestra un nivel altísimo, digno de America's Best Dance Crew y este tipo de shows de baile moderno de nivel profesional. Lo puedes ver en el vídeo a partir del minuto 2:30.

El video en cuestión está grabado en el Millennium Dance Complex, y tanto el trío liderado por Shiloh como el resto de colegas bailarines que aparecen en el vídeo se mueven al ritmo de "Vegas" de Doja Cat, la primera canción estrenada de la banda sonora de la película Elvis, una cinta estrenada esta misma semana en los cines en la que el actor Austin Butler se mete en la piel de Elvis Presley.

Shiloh, con estética urbana propia de este tipo de baile, camiseta de The Beatles incluida, sorprende por su nivelazo de baile. Sabíamos que lo tenía, porque incluso el medio US Weekly reconoció recientemente que sus padres estaban muy orgullosos de su esfuerzo en esta disciplina artística —"No tendrían ningún problema si ella quiere convertirse en profesional, pero no la están presionando", decía literalmente la noticia—, pero nunca habíamos podido comprobar hasta ahora cuál era su nivel real de baile.

Comprobándolo, queda claro que habrá que seguir de cerca la carrera artística de la adolescente, que es la tercera hija de Angelina Jolie y Brad Pitt, la más mediática de los seis hermanos hasta la fecha. No en vano, suele acompañar a su madre a distintas alfombras rojas. Maddox, de 20 años —adoptado en Camboya en el 2002—, y Pax, de 18, son sus hermanos mayores. Por debajo, Shiloh tiene a Zahara, de 17 años, y los mellizos Knox y Vivienne, de 13.

Desconocemos si alguno de ellos tiene pensado seguir los pasos de sus padres en el mundo de la actuación, pero ya sabemos que al menos Shiloh tiene talento para otra disciplina artística muy vinculada a la actuación, el baile.