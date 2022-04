Arranca el juicio por difamación de Johnny Depp y Amber Heard

Elon Musk y James Franco son algunos de los famosos que testificarán

Noelia Murillo

Este mismo lunes comienza uno de los procesos judiciales más mediáticos de los últimos años, protagonizado por Johnny Depp y su exmujer, Amber Heard, que se enfrentarán a lo que suponemos intensas jornadas de testimonios en un juicio por difamación que se está haciendo demasiado largo. Los actores, que se conocieron gracias a la película 'Los diarios del ron', se divorciaron en 2016, tras un primer episodio de violencia en marzo de 2015, cuando el protagonista de 'Piratas del Caribe' reconoció que su pareja le había agredido.

Tras varios episodios surrealistas que también formaron parte de los tabloides de todo el mundo, en mayo de 2016 la también modelo solicitó el divorcio, alegando "diferencias irreconciliables". Lo hizo tan solo dos días después del fallecimiento de la madre del actor y cuando este se encontraba en la ciudad de Lisboa actuando con su banda de música, Hollywood Vampires. Este tardó días en dar respuesta a esta demanda, sugiriendo que tampoco existía la manera de volver a poner en orden su relación sentimental.

A pesar de que todo parecía haber acabado entonces, días después Amber Heard se presentó ante un juez con la cara amoratada, resultado, según confesó, de un episodio de violencia doméstica con el actor. Según comentó entonces, esto no se trataba de un hecho aislado, sino que había estado siendo víctima durante "años de violencia física y psicológica". por supuesto, él negó las acusaciones, pero eso no impidió que comenzaran a desplazarle de ciertas producciones, como la ya mencionada 'Piratas del Caribe' o 'Animales Fantásticos', donde recientemente ha sido sustituido por Mads Mikkelsen.

Después, en 2018, ella publicó un artículo en The Washington Post donde comentó cómo habían sido esos años de supuestos abusos, aunque sin pronunciar en ningún caso el nombre del actor, mientras que él formó parte de otro proceso judicial contra The Sun, por haber publicado un artículo en el que se referían a él como "un monstruo violento" y un "maltratador de mujeres". Finalmente perdió y su imagen pública quedó marcada para la posteridad, incluida una polémica relacionada con el premio Donosti con el que fue galardonado hace unos meses.

Ahora, tan solo unas horas del inicio de este juicio, Amber Heard ha comentado a través de Instagram que espera que su exmarido siga adelante al concluir este litigio. "Siempre he sentido mucho amor por Johnny y me causa un gran dolor tener que vivir los detalles de nuestra vida pasada, juntos, frente al mundo. En este momento, reconozco el apoyo continuo que he tenido la suerte de recibir a lo largo de estos años", ha añadido.

Por el momento se sabe que testificarán en el juicio James Franco, compañero de Amber Heard en el rodaje de 'Superfumados', el multimillonario Elon Musk, que fue su pareja hace un tiempo (una relación que, según los rumores, habría comenzado antes de que se validara el divorcio entre los actores), la actriz Ellen Barkin, Zack Snyder (director de las cintas '300' y 'La liga de la justicia'), Jason Momoa, Paul Bettany y James Wan, entre otros.