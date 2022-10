La actriz ha recordado que sufrió presiones y críticas tras ganar un Oscar en 2013 por 'Los miserables'

Hay algo en la envidia humana que no nos deja ver más allá del odio. Actores y actrices que, desde la Academia de cine, son premiados por sus interpretaciones muchas veces no cuentan con le beneplácito de los espectadores, que en sus particulares porras apostaron dicho galardón a otro compañero. Las injusticias existen, como también se repiten los que utilizan las redes sociales para, bajo el anonimato, atacar a quienes han recibido una estatuilla aparentemente no merecida.

La actriz Anne Hathaway es muy consciente del constante cambio de registro en la opinión pública, que fluctúa conforme a las interpretaciones que los actores llevan a la pantalla y designa muchas veces quién es digno merecedor de un reconocimiento como ese y quién no debería ni tocarlo. La protagonista de 'Guerra de novias', película en la que trabaja junto a Kate Hudson, ha reflexionado recientemente lo que para ella fue sufrir en sus carnes este odio a través del denominado 'Hathahate'.

Nacido de la combinación entre su apellido, Hathaway, y la palabra odio en inglés, hate, este movimiento se generó a raíz de que la intérprete recibiese su Oscar a Mejor Actriz de reparto en 2023 por su extraordinario papel en el musical de 'Los miserables'. En ese momento, para los que formaron parte de esta oleada de desprecio, la actriz era considerada "irritante" y, por ello, fue presionada por haber resultado ganadora del premio (recordemos que dicho año también estaban nominadas Jacki Weaver, Sally Field, Helen Hunt y Amy Adams).

"Hace diez años me dieron la oportunidad de mirar el lenguaje del odio desde una perspectiva nueva. Este lenguaje que yo había empleado conmigo misma desde que tenía siete años. Y cuando tu dolor autoinflingido de repente se amplifica hacia ti, digamos, con todo el volumen de internet... Es algo fuerte", ha reconocido la actriz en la gala anual Women in Hollywood, que organiza la revista Elle. Anne, que también ha contado cómo respondió ante dicha avalancha de críticas, se sintió "impactada" y "avergonzada" por aquella cantidad de ataques recibidos a través de las redes sociales.

"Cuando pasó lo que pasó, me di cuenta de que no tenía ningún deseo de tener nada que ver con este tipo de energía, a ningún nivel. No le daría cabida ni viviría con miedo a ella, ni hablaría su lenguaje a nadie, por ningún motivo, ni a mí misma", ha dicho, trayendo a colación el tema de que el éxito de las mujeres siempre se ha visto como una amenaza. "El odio me parece lo opuesto a la vida; es un terreno donde nada se puede desarrollar adecuadamente, si es que lo consigue. Lo que quiero decir es que te sientas feliz por las mujeres. Punto. Especialmente, siéntete feliz por las mujeres que consiguen grandes retos. En fin, no es tan difícil", ha puntualizado.