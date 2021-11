Angelina Jolie se sincera sobre ser madre: "No soy perfecta"

La actriz habla sobre su experiencia como madre de seis hijos, y de todo lo que aprende con ellos a diario.

A.M

Como le pasa a casi todos los padres, Angelina Jolie también vive en constante aprendizaje. Y es que ser madre de seis no es tarea sencilla, así lo ha confirmado la propia actriz de 46 años.

Recordemos que la protagonista de 'Eternals' es madres de Maddox, de 20 años, Pax, de 17, Zahara, de 16, Shiloh, de 15, y los gemelos Vivienne y Knox, de 13 años. "Soy de ese tipo de madres que si ve que sus hijos tienen un espíritu rebelde, se emociona. Y piensa: "Bien por ti, tienes fuego", ha confesado Jolie a la revista People. Donde también ha admitido sin reparo que no es "una madre perfecta ni mucho menos".

"Cada día siento que soy más consciente de todo lo que no hago bien. Y soy bastante dura conmigo misma porque a menudo me cuestiono si estoy haciendo lo correcto", revela Jolie.

La actriz admite que es una madre muy curiosa, que todo el tiempo está tratando de entender los diferentes aspectos de la vida de sus hijos. "Me gustaría siempre estar presentes en su vida para apoyarlos a que desarrollen todo su potencial, todas sus cualidades", asegura. Además, reconoce que le encanta ir descubriendo conforme pasa el tiempo quién es cada uno de sus hijos. Aprender a entenderlos y analizar su personalidad. "Me gusta conocer bien a mis hijos para dejar de pensar que son de determinada manera y conocer realmente quienes son, y cuáles son sus deseos".

"Tengo seis seres humanos muy individuales en mi casa. Me emociona mucho ver lo diferentes que son. ¿Por qué no habría de estarlo? Se supone que debemos ayudarles a descubrir quiénes son. Y no puedes descubrir quiénes son si no te involucras con ellos con entusiasmo".

De lo que sí está completamente segura, es que ha formado a "personas muy buenas". "Y como son tantos, creo que han tenido un efecto muy significativo entre ellos. No es que yo sea la jefa de nada. Soy muy honesta con mis hijos. Y soy muy humana también", ha admitido.

La actriz comparte la custodia con Brad Pitt, su exmarido y con quien mantiene un duro proceso de divorcio desde 2016. Desde que se anunciara la separación de ambas estrellas del cine, los dimes y diretes y escándalos no han cesado. La actriz no quiere compartir la custodia de cinco de sus seis hijos, Maddox ya es mayor de edad, y el actor por su parte se niega a renunciar a ver a sus hijos.

Hasta el momento la pareja continúa en un largo juicio, a espera de que un nuevo juez dictamine los términos en los que la que fuera la pareja más sexy de Hollywood deba compartir la custodia de los menores.