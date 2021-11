A la actriz se le ha relacionado con el cantante The Weeknd después de haber sido vistos juntos en numerosas ocasiones.

Tras meses de rumores y sospechas acerca de un posible romance entre Angelina Jolie y The Weeknd, por fin ha llegado la oportunidad perfecta para preguntar a la actriz sobre su relación con el cantante.

Jolie ha asistido recientemente a la alfombra roja del estreno de la nueva película en la que participa, 'Eternals', un filme de Chloé Zhao. La actriz de 46 años acudió al evento, que se celebró en Londres, acompañada de sus hijos y con un impresionante diseño de Valentino. Y, como no, la prensa no pudo evitar hacer referencia a su relación con The Weeknd.

Angelina y The Weeknd, cuyo nombre original es Abel Makkonen Tesfay, han sido visto juntos en varias ocasiones durante los últimos meses. Una de las teorías que rebatía los rumores sobre un romance entre ellos aseguraba que se trataban de cenas de negocios en las que se trataban temas meramente profesionales, ya que el cantante comenzará en breves su carrera como productor.

"Angelina, tus hijos están en la edad en la que tienen opiniones. Así que tengo que saber si les hace más ilusión que estés en ‘Eternals’ o que seas amiga de The Weeknd", le preguntaron a Jolie.

Atónita, la ganadora del Oscar se tomó un momento para responder y respondió diciendo: "Están muy emocionados con esta película… si es eso lo que estás preguntando. A continuación, Jolie miró atónita a tu compañera de reparto, Salma Hayek.

Jolie comparte a sus hijos Maddox, Pax, Zahara, Shiloh y los gemelos Knox y Vivienne con su exmarido, Brad Pitt.

Angelina y Abel fueron vistos juntos por primera vez este pasado mes de junio saliendo de un restaurante de Los Ángeles. Sin embargo, tal y como afirman fuentes cercanas a ambos, su relación parece ser estrictamente platónica y basada en intereses mutuos. Un amigo de la pareja justificó en una ocasión la relación de amista entre los artistas diciendo que "tienen una visión muy similar del mundo y de las injusticias".

Parece ser cierto que Jolie y Makkonen tienen muchas cosas en común. De hecho, The Weeknd parece seguir los pasos de la actriz, productora y guionista dando su apoyo a causas humanitarias, y ha sido nombrado recientemente embajador de buena voluntad de la ONU.

Jolie, por su parte, comenzó su carrera como activista colaborando con ACNUR en el Alto Comisionado de las Naciones Unidas. Poco tiempo después, fue nombrada embajadora de buena voluntad de ACNUR.