La actriz ha compartió su opinión sobre el desafortunado accidente que provocó que Alec Baldwin matase a la directora de fotografía de 'Rust', Halyna Hutchins.

María Viéitez

El pasado 22 de octubre, el actor Alec Baldwin se vio envuelto en un desafortunado y gravísimo accidente durante el rodaje de su nueva película, 'Rust', que provocó la muerte de la directora de fotografía del filme, Halyna Hutchins. El incidente vino desencadenado por el mal uso y falta de control de las armas de fuego utilizadas para la grabación. Sin saberlo, Alec empuñó una pistola que pensó era de fogueo.

Tras el justificado revuelo que ha levantado el accidente, se ha abierto un debate sobre si el actor de 63 debería enfrentarse a algún cargo. Este incidente, además, ha puesto el foco sobre si las cuestionables normas de seguridad relativas al uso de armas.

Angelina Jolie, que acaba de estrenar la última película en la que participa, 'Eternals', se ha pronunciado al respecto. "No puedo imaginar por lo que están pasando estas familias", dijo ayer la actriz en una entrevista con The Times. "En este momento, el dolor y la tragedia de ese accidente son bastante abrumadores".

"Hay que tomárselo muy en serio", continuó la actriz, directora y guionista de 46 años. Según ha explicado Jolie, no es ajena a las armas de atrezzo, ya que ha protagonizado múltiples películas de acción -desde 'Salt' hasta 'Sr. y Sra. Smith'-, en las que se utilizaron armas en el plató. Pero, además, ha dirigido y producido otras películas, como 'Unbroken'.

"Siempre he tenido mucho cuidado porque he tenido que trabajar mucho con armas", explicó la actriz de 'Maléfica'. "Siempre he comprobado cuando estoy dirigiendo, hay ciertos procedimientos. Hay que tomárselo muy en serio", concluyó.

La declaración jurada emitida por el equipo directivo del rodaje afirma que ni Alec Baldwin ni el ayudante de dirección, encargado de las armas, eran conscientes de que el arma estaba cargada. Poco después del incidente, Baldwin se pronunció al respecto en Twitter escribiendo: "No hay palabras para transmitir mi conmoción y tristeza con respecto al trágico accidente que se llevó la vida de Halyna Hutchins, una esposa, madre y compañera profundamente admirada por nosotros".

Por su parte, Anatoly Androsovych, padre de Halyna, confesó que no responsabiliza a Alec del accidente. "Todavía no podemos creer que Halyna haya muerto y su madre se está volviendo loca de dolor", dijo a The Sun. "Pero no responsabilizo a Alec Baldwin: la responsabilidad es de los utileros que manejan las armas".