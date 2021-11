Ana Belén, sobre el edadismo: "¿Por qué una mujer no puede ser ambiciosa?"

La actriz ha presentado en 'El Hormiguero' la obra 'Eva contra Eva'

Noelia Murillo

Con motivo del reciente estreno 'Eva contra Eva' en el Teatro Reina Victoria de Madrid el pasado 17 de junio, su protagonista, Ana Belén, ha visitado una vez más 'El Hormiguero' para hablar la obra. En el espacio que conduce Pablo Motos, la actriz ha contado cómo se siente interpretando el personaje protagonista, que parece estar hecho a su medida, como el resto de papeles que ha ido interpretando a lo largo de su carrera profesional.

Adaptada por Pau Miró y dirigida por Sílvia Munt, esta obra se inspira en la película 'Eva al desnudo' (1950), protagonizada por Bette Davis y dirigida por Jospeh L. Mankiewicz. Este clásico del cine cuenta la historia de una actriz atormentada por el paso del tiempo que ve cada vez más factible que una actriz más joven, interpretada por Anne Baxter, la suplante y ocupe su puesto como gran estrella de Broadway.

En esta ocasión, Ana Belén comparte escenario con Mel Salvatierra, Javier Albalá, Manuel Morón y Ana Goya; y ofrece a los espectadores un relato en el que se plantean cuestiones como el edadismo, la valoración del talento, la autoestima y la vulnerabilidad del ser humano y lo cierto es que, una vez más, la intérprete supera las expectativas.

Pablo Motos ha querido saber cuáles han sido las impresiones de Ana Belén durante estos meses de preparación y, ahora, sobre las tablas del Teatro Reina Victoria con el resto de actores. Y lo cierto es que, por muchas sinopsis que hubiera que revisar antes de comenzar a hablar de 'Eva contra Eva', no encontraríamos ningún resumen como el que ha propuesto la propia cantante.

"La obra habla de ese lugar que una actriz joven desea alcanzar: que quiere entrar en la profesión, que tiene su ambición y que de alguna manera quiere desbancar a la actriz mayor. Esa actriz mayor no se deja, pelea por seguir ocupando el sitio. Creo que es una reflexión sobre por qué cuando se llega a una determinada edad a las mujeres se nos encasilla haciendo determinadas cosas", ha dicho.

Con ello, se ha preguntado cuál es el motivo por el que generalmente son las mujeres las que se encuentran ante este tipo de situaciones. "¿Por qué una mujer no puede ser ambiciosa? ¿Por qué tiene que tragar con guiones y personajes que le ofrecen sin ningún tipo de personalidad ni de alma?", ha cuestionado la actriz.

Para ella, que ha asegurado que no se ha visto en una coyuntura de estas características, tanto en el teatro como en el mundo del espectáculo en general, lo importante es que todo el equipo sienta empatía por el resto de sus compañeros y compañeras para sacar adelante un proyecto, más allá de la edad que tengan sus protagonistas.

"Cuando empecé, era muy joven, tenía 13 años. En esta profesión o haces piña y vamos todos a una o no sirve de nada lo que hagamos. Quiero decir, cuando está todo el mundo a una cosa no caben rivalidades, porque esa energía se necesita para sacar adelante una obra de teatro o un rodaje", ha añadido.

Profundizando un poco más sobre 'Eva contra Eva', el presentador ha incidido en que la obra trata de que la actriz principal no quiere asumir el paso del tiempo. "No es que no quiera que pase el tiempo, sino que ella se ve obligada a interpretar a una actriz que no quiere asumir el paso del tiempo", ha mencionado la cantante.

Según Ana Belén, el personaje principal de la obra reflexiona acerca de cómo ese paso del tiempo le puede afectar a nivel profesional y emocional. "'Eva contra Eva' cuenta con toda esa reflexión de las historias que se pueden escribir para nosotras, que ya tenemos una edad y de lo interesantes que podemos ser para un escritor, un guionista o un autor o lo no interesantes que podemos ser para ellos", ha enfatizado.