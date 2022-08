"No quería molestar a nadie", ha puntualizado la actriz

A pesar de que no parezca que pasen los años por ella, Amanda Seyfried ya lleva mucho tiempo trabajando en la industria del cine.. Debutó cuando tan solo era una adolescente, en la temporada de 'As The World Turns', en 1999 y, tras pasar por diferentes telenovelas, terminó siendo uno de los personajes más recordados de 'Chicas malas'. Con el tiempo esta película, protagonizada por Lindsay Lohan y Rachel McAdams, se ha convertido en una cinta de culto, precisamente por las diferenciadas y complejas personalidades de cada uno de sus personajes.

Comenzar a trabajar aun siendo tan joven tiene sus consecuencias y sobre eso mismo ha querido hablar en una reciente entrevista la también actriz de la franquicia de 'Mamma Mía!'. En primer lugar, ha destacado que ha salido "bastante ilesa" del Hollywood de principios de los 2000, pero que no se siente demasiado orgullosa por cómo lo ha hecho. "Tener 19 años, caminar sin ropa interior... ¿Cómo dejé que eso sucediera? Ya sé por qué: tenía 19 años, no quería molestar a nadie, pero sí conservar mi trabajo", ha puntualizado en una intervención en la revista Porter.

A pesar de haber debutado en esas circunstancias, la actriz considera que, con el paso de los años, ha notado un cambio en su nivel de confianza, que la ha protegido para enfrentarse a estos mismos problemas ya siendo una mujer adulta. "Existe un nivel de respeto que nunca había sentido plenamente a mi alrededor. No tiene nada que ver con ningún nivel de la fama, reconocimiento o admiración de la crítica. Sea lo que sea, no es por 'Mank', ni por 'The Dropout' (serie disponible en Disney+), no es por haber visto mis películas. Me respetan porque tengo 36 años y sé quién soy", ha añadido.

En este sentido, conviene mencionar otra entrevista reciente en la que la actriz comentó que siempre se sintió "asqueada" por los seguidores hombres de la película 'Chicas malas', que en más de una ocasión le habían recordado el método empleado por su personaje en la cinta para predecir el tiempo, debido a que Karen Smith se toca los pechos para saber qué temperatura va a hacer. "Tenía 18 años y fue asqueroso. Creo que ser famoso tan joven debe ser horrible. Debe hacerte sentir completamente inseguro [...] y estresante. Veo que le ha pasado a muchos de mis compañeros", indicó para Marie Claire.

En este sentido, es importante poner en valor la figura del coordinador de escenas de intimidad, sobre el que se ha hablado en distintas ocasiones y que ya juega un rol esencial en la industria del cine actual. Se trata de profesionales que conocen los límites de cada intérprete durante el set de rodaje y se encargan de que estos cuenten con un apoyo físico y emocional concreto para coordinar escenas en las que aparecen momentos íntimos, como puede ser la masturbación o las relaciones sexuales. Fue precisamente Alicia Vikander, protagonista de 'Irma Vep', quien comentó recientemente que la figura de los coordinadores de intimidad debería haber aparecido hace años.