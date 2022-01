Amaia Romero, sobre el éxito y la salud mental: "Me veía sin derecho a sentirme mal"

La cantante ha recordado que, tras el fin de Operación Triunfo, comenzó a preocuparse por la ansiedad

'Salvados' es un programa que está hecho para sorprender. Tan pronto Jordi Évole entrevista al Miguel Bosé más antivacunas que hayamos conocido como al mismísimo Papa de Roma y Gonzo sigue el mismo camino con invitados de la talla de María Galiana, que reflexionó recientemente acerca de su vida en el papel de 'la abuela de España' por 'Cuéntame'.

En esta ocasión, Gonzo se ha trasladado a la Universidad Complutense de Madrid, único centro educativo que presenta un servicio de atención sobre la salud mental de sus estudiantes, PsiCall, para poner el foco sobre la salud mental y cómo su desprotección corroe a personas como la cantante Amaia Romero o el actor Jaime Lorente, que interpreta a Denver en 'La Casa de Papel'.

Ambos han confesado cómo el éxito por su trabajo les ha sobrepasado y se han visto en la necesidad de acudir a terapia para expresar sus inseguridades y poner fin a ciertos miedos generados por la desconfianza de uno mismo. Entre algunas de las confesiones más sorprendentes se encuentra una en la que han coincidido y se define como 'síndrome del impostor'.

Este síndrome, también conocido como síndrome del fraude, es un trastorno psicológico por el que las personas con éxito no tienen la capacidad de asimilar sus logros, lo que les lleva a sufrir por lo que han conseguido a pesar de haberlo merecido, puesto que consideran que no lo merecen y expresan una falta de confianza total acerca de sus méritos y virtudes.

"Yo soy una persona un poco insegura y con muchos prejuicios", ha contado la cantante, que se ha visto reflejada en las palabras del actor de la popular serie de Netflix, que ha reconocido que en muchas ocasiones y ámbitos de su vida ha reconocido "no ser lo suficiente". "Me siento muy identificada con eso, pero es algo en lo que he trabajado y he mejorado en ese sentido. "Siempre me he sentido muy pequeña, he tenido miedo a decepcionar, a que se dieran cuenta de que no valgo", ha contado la artista.

Conviene recordar que, desde el programa han revelado que la mitad de los jóvenes que tienen entre 15 y 29 años afirma haber tenido algún problema de salud mental, dato sobre el que se basa este especial y al que también ha hecho referencia la autora de 'Quiero pero no'. "Desde que terminó Operación Triunfo estuve como un año entero sin ser consciente de lo que me había pasado. Estaba dejándome llevar, hacía lo que me decían. Empecé a vivir en Barcelona y nueve meses después me di cuenta de que no estaba bien", ha dicho la cantante.

Amaia se percató de que no estaba pasando por un buen momento cuando supo que no tenía ganas de hacer una vida normal. "No me apetecía quedar con gente, no me apetecía salir de casa, estaba desganada por todo y no tenía por qué, yo nunca había sido así, había sido lo contrario", ha añadido la cantante, que ha reconocido que compartió su testimonio por primera vez con su hermano.

Entonces, fue cuando se dio cuenta de lo que estaba sucediendo. "Yo sentía como si no tuviera derecho a sentirme mal, justo por eso [el éxito], porque lo tienes todo, una casa, dinero, todo y estaba prejuzgándome", ha rematado la también autora de 'Yo invito', que ha reconocido que ahora se siente mucho mejor y "más asentada" desde que ha comenzado a ir al psicólogo.