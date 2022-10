¿Qué le ocurre a Amaia Montero? Su entorno habla sobre su muy preocupante 'selfie'

"No está pasando por su mejor momento", ha apuntado la hermana de la cantante sobre la perturbadora foto con la que Amaia Montero ha preocupado a sus fans.

Días después de anunciar su próximo proyecto musical, Amaia Montero ha acaparado titulares esta semana tras publicar un 'selfie' en su perfil de Instagram que ha generado una oleada de comentarios en las redes sociales, tanto por parte de otros famosos y compañeros de profesión como de sus fans que se han interesado por su estado de salud.

La fotografía en blanco y negro muestra un versión seria y desmejorada de la exvocalista de la Oreja de Van Gogh, que además acompañó la imagen de un alarmante mensaje en los comentarios: "Si la esperanza es lo último que muere y todavía no la he perdido, ¿de qué me sirve la vida?".

Aunque no se ha pronunciado al respecto, la cantante ha publicado desde entonces un par de posts más con aparente normalidad. No obstante, su entorno más cercano sí que ha hablado acerca del mencionado 'selfie', dejando ver su preocupación. Su hermana mayor, Idoia Montero (que es escritora, compositora y artista), ha confesado en Espejo Público que Amaia "no está pasando por su mejor momento".

Además, ha aprovechado su intervención para agradecer el cariño que y el apoyo que le han brindado numerosos personajes conocidos de nuestro país, como Paula Echevarría, que ha comentado en la publicación "la vida sirve siempre"; Diana Navarro, que ha dicho "resiliencia compañera mía. Eres la reina del pop, ¡no lo olvides!"; o Fiona Ferrer, que asegura "recuerda que vales mucho y tu voz inspira".

Por otra parte, el televisivo Aurelio Manzano ha hablado con personas cercanas a Amaia Montero y ha trasladado su mensaje a través del programa Fiesta. "Mucha precaución, porque estamos con un tema delicado de salud", advierte, desmintiendo además una de las teorías que circulaban por las redes: "nadie está banalizando nada, no forma parte de ninguna campaña promocional ni de marketing".

Esta no es la primera vez que la cantante protagoniza un episodio similar. Hace unos años, Amaia se despidió de las redes sociales con palabras como "ahora solo necesito curarme". Su retiro vino poco después de la publicación de su single en solitario 'Nacidos para creer' en el que se entonaba estrofas como "hay quien encuentra raro que a los 40 no esté casada", "otros juran que bebo y que en persona no valgo nada", "que hace dos o tres tallas que no entro en mis vaqueros" o "si tú no sabes nada de mí, ni dónde, ni con quién, ni cuándo, si cuelgo a Dios o al diablo en la pared, a qué me atreví o qué nunca haré". Toda una declaración de intenciones con la que, entre otras cuestiones, hacía referencia al enfrentamiento público que tuvo con Malú por asegurar que esta le había llamado "gorda" en televisión.