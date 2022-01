Así es Almudena Amor, la actriz revelación del momento que sueña con el Goya

Protagonizar dos de las películas del año, 'El buen patrón' y 'La abuela', la sitúa como una de las grandes actrices promesa del cine español, que opta al Feroz y al Goya. ¡No le pierdas la pista!

SILVIA VÁZQUEZ

Almudena Amor ha llegado para quedarse. Después de alzarse como una de las grandes sensaciones de la última edición del Festival de San Sebastián, la industria se ha fijado en ella. No es para menos: su debut con 'El buen patrón', la película española que compite en la carrera por el Oscar y en la que comparte pantalla con Javier Bardem, ha sido por todo lo alto.

Fue, precisamente, para recoger un premio en nombre de su compañero de reparto cuando vimos a Almudena sobre el escenario de los recientes Premios Forqué. Y espera volver a repetirlo muy pronto, pero esta vez en nombre propio: su papel en la cinta de Fernando León de Aranoa le ha regalado la nominación al Goya como mejor actriz revelación y al Feroz como mejor actriz de reparto en cine. Y, además, en ambas citas promete brillar en el 'photocall'.

El éxito en la gran pantalla es un sueño cumplido para esta madrileña de 27 años que, todavía estando en el instituto montó un grupo de teatro para satisfacer sus inquietudes artísticas. Más tarde apartó la idea de la interpretación, estudió la carrera de Publicidad e hizo un máster en Diseño, que compaginó con una discreta carrera como modelo para sacarse un dinerillo extra.

Pero, por azares del destino, un día decidió ser valiente y apostarlo todo a su pasión. Explicaba en una entrevista en El País que su cabeza hizo clic cuando un desconocido le preguntó a qué se dedicaba y ella le retó a que lo adivinara. "Tienes cara de actriz", le espetó ese "tipo con acento argentino". "Me di cuenta de que eso era lo que realmente quería y de que la única persona que me había dicho que no podía hacerlo era yo", asegura Almudena Amor.

Fue entonces cuando comenzó a formarse como actriz profesional y, después de varios cástings, le llegó su gran oportunidad. "He tenido la suerte de compartir muchas horas de trabajo con Javier Bardem", dijo en los Forqué sobre esta película que ya le ha cambiado la vida. En ella da vida a Liliana, la mujer que pone en riesgo el equilibrio de la empresa de Blanco, el personaje de Bardem.

Radicalmente opuesta en su interpretación en 'La Abuela', una cinta que llegará a las salas el próximo 28 de enero y que, al igual que la anterior, competía por la Concha de Oro en el Festival de San Sebastián. En este 'thriller' de terror psicológico se mete en la piel de Susana, una modelo que se ve obligada a abandonar su carrera en París para regresar a Madrid a cuidar de su abuela, interpretada por Vera Plaza.

Salvando las distancias, Almudena guarda ciertas semejanzas con su personaje en lo que respecta al valor de la familia: la suya es de Lagartera, un pueblo de Toledo, y cuenta que se crió con sus cuatro abuelos, de los que habla con admiración.