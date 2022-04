Alicia Vikander reconoce que se ha sentido "desprotegida" al filmar escenas de sexo

La actriz ha puesto en valor el trabajo de los coordinadores de intimidad

Noelia Murillo

Si hablamos de la coordinación de intimidad en los rodajes, podríamos llegar a la conclusión de que se trata de un trabajo relacionado con las escenas más delicadas de las películas y series. En realidad, se trata de una figura que viene siendo habitual desde hace unos años en los rodajes en Estados Unidos, pero que en España es relativamente nueva, ya que llegó el pasado año gracias a IntimAct. Este fue el primer colectivo español de coordinación de intimidad para producciones audiovisuales y comenzó a trabajar en algunas de Netflix.

Su trabajo consiste en garantizar que los actores y las actrices se sientan seguros y protegidos ante las cámaras cuando en los sets de rodaje se están rodando escenas subidas de tono. Son profesionales que conocen los límites de cada intérprete y se aseguran de que estos cuenten con un apoyo físico y emocional para coordinar escenas en las que aparecen momentos íntimos como una relación sexual, una masturbación o un sencillo desnudo. Una de las figuras más reconocidas es Alicia Rodis, coordinadora de intimidad de HBO que ha trabajado en series como 'The Deuce'.

Como es lógico, el rodaje de ciertas escenas en películas, series y cortometrajes es, para muchos actores, un mal trago por el que pasar, teniendo en cuenta que de ellas también forman parte directores de fotografía, directores de arte, sonidistas, maquilladores y otros profesionales que trabajan en las producciones audiovisuales. En cualquier caso, se trata de una figura que, con el paso del tiempo se ha convertido en esencial para series como 'Sex Education', 'Euphoria' 'Podría destruirte' o 'The Wire'.

Recientemente, ha sido la actriz Alicia Vikander quien ha alzado la voz a favor de los coordinadores de intimidad con motivo de su reciente trabajo en 'Irma Vep', que se estrenará a finales de año en Estados Unidos. En esta serie, la actriz de 'Tom Rider' interpreta a Mira, una estrella del cine estadounidense que llega a París para actuar en una nueva versión de un clásico de cine francés llamado 'Les Vampires'. En ese caso, encarna a la villana Irma Vep, una 'femme fatale' que se ve inmersa en una trama a medio camino entre la comedia y el drama.

Debido a que en esta serie se incluyen escenas de estas características, Alicia ha necesitado el apoyo de estos coordinadores de intimidad y ha destacado su labor en los sets de rodaje. "Lo único que no se puede improvisar es una escena íntima: tienes que hacer una coreografía y ceñirte a ella. Es lo peor que se puede hacer en esas escenas. Me siento muy cómoda con mi cuerpo y he hecho bastante de desnudos y escenas de sexo, pero nunca es fácil", ha comentado en una entrevista para Harper's Bazaar.