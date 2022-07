Alicia Vikander y el precio de la fama: "Es cuando más triste estuve"

"Me decía a mí misma 'asúmelo, es increíble'. Pero no sabía qué hacer", ha reconocido

Si hay algo que caracteriza la carrera de Alicia Vikander, además de su reconocida habilidad para combinar 'blockbusters' ('Tomb Rider', 'La chica danesa') con producciones más independientes ('Irma Vep', 'Ex Machina'), es su insistencia por mantener alejada de los focos su vida personal. La actriz, que está casada con Michael Fassbender, con quien tiene un hijo, siempre ha querido llevar este perfil en la más estricta intimidad y son pocas o muy pocas las veces en las que la pareja se deja ver en público. Solo lo hace en ocasiones especiales, como pueden ser el estreno de una película o unos premios de cine.

De ahí que las imágenes más recientes que hayamos tenido de ellos se tomasen el pasado mes de mayo en el Festival de Cannes 2022, evento al que acudieron para presenciar el estreno del último trabajo de la protagonista de 'Pantano azul', 'Irma Vep', disponible actualmente en HBO Max. Dirigida por Oliver Assayas, se trata de un 'remake' de una película convertida en una serie de televisión que cuenta el encuentro de la estrella de cine Mira Laurie con la nueva versión del clásico del cine mudo francés 'Los vampiros'.

Esta producción, independiente y totalmente diferente a lo que se haya visto antes, viene a demostrar que la actriz prefiere seguir combinando ambos extremos, el comercial y el más desconocido, para continuar su carrera profesional en la industria. Puede que eso sea lo que actualmente le haga feliz o bien lo que le ha salvado de no caer en una ruina emocional, tal y como ha sugerido en una reciente entrevista con The Sunday Times. En ella, ha vuelto a recordar que la exposición pública es lo que más aborrece de la fama.

"Cuando, a los ojos de los demás, estaba en la cima de la fama, es cuando más triste estuve. Me decía a mí misma 'asúmelo, es increíble'. Pero no sabía qué hacer. Había todos esos vuelos de primera clase, habitaciones de cinco estrellas… pero siempre estaba sola", ha puntualizado, sin hacer referencia al momento concreto en que se encontraba en esa soledad. Asimismo, ha comentado que siente que no es la única que piensa en ello dentro de esta industria del entretenimiento.

"Era muy solitario. Si no tuviera amigos a los que llamar, habría sido difícil. He visto lo que puede pasarle a la gente del sector", ha comentado, insistiendo en que, siendo una figura pública, no es posible relajarse ni evadirse por un momento. "A veces uno pasa por cosas difíciles y, si tiene trabajo de oficina, puede alejarse un poco. Pero hay veces que yo misma o compañeros hemos pasado por algo y, bueno, no puedo entender cómo han podido ir después a la alfombra roja".