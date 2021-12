Alec Baldwin recuerda a Halyna Hutchins en su felicitación navideña: "Pasar por esto ha sido muy difícil"

"No pasa un día sin que piense en ello", ha reconocido el actor sobre el trágico suceso

Noelia Murillo

Parece mentira que ya hayan pasado más de dos meses de la trágica muerte de la directora de fotografía Halyna Hutchins, quien murió durante el rodaje de Rust a causa de un impacto de bala. La noticia recorrió el mundo debido a que, supuestamente, había sido el actor y productor de dicha cinta, Alec Baldwin, quien habría matado accidentalmente a la joven.

En este suceso, que tuvo lugar en el rancho de Bonanza Creek, en Nuevo México, también salió herido el director de la cinta, Joel Souza, y ha sido el resultado de un nuevo debate sobre el uso de armas reales en este tipo de escenarios. Por el momento no se conoce cómo esa bala llegó a ingresar en el rodaje ni quién fue la persona encargada de introducirla en el arma, pero sí se han aclarado algunos detalles que pondrían en jaque la credibilidad del actor.

Al parecer, se trataba de una producción con medidas de seguridad muy débiles, de modo que parte del equipo llegó a abandonar el rodaje, poniéndose al frente un hombre cuyo historial profesional contiene algunas negligencias llamado Dave Halls. Este está siendo investigado por la policía, así como la armera Hannah Gutiérrez Reed y el propio actor de Beetlejuice.

Si bien es cierto que en una entrevista concedida a principios de diciembre a la cadena ABC, la primera tras el trágico accidente, Alec Baldwin reveló que él no fue quien apretó el gatillo del arma que mató a Halyna Hutchins; se siente culpable por todo lo sucedido y así lo ha querido expresar en un vídeo en el que ha querido felicitar la Navidad a sus amigos y seguidores.

Asegurando que se siente muy agradecido por todo el apoyo recibido, el actor ha confesado que "desearía que algunos aspectos del caso quedaran atrás". No obstante, ha recalcado que con eso no quiere decir que le gustaría que esta muerte cayera en el olvido. "Por supuesto, para todos los involucrados en esto, nunca quedará atrás que alguien muriera tan trágicamente", ha dicho y ha reconocido que "pasar por esto ha sido muy difícil".

"No pasa un día sin que piense en ello", ha asegurado visiblemente afectado, a la vez que ha indicado que debido a esto mucha gente se ha puesto en contacto con él para expresarle su apoyo, incluida "gente de la que no había tenido noticia desde hace mucho tiempo". Por último, en este mensaje navideño, Baldwin ha insistido en que por ahora solo necesita estar cerca de su familia y sus seres queridos. "Lo único que me importa es mi mujer y mis hijos, y seguir adelante con mi vida para tratar de superar un momento tan difícil. Pero quería dar las gracias a toda la gente que me ha dado su apoyo y buenos deseos", ha rematado, sin mencionar en qué punto se encuentra la investigación.