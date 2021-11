El triunfal regreso de Adele a los escenarios (con pedida de mano incluida)

Un video del concierto de la artista en Los Ángeles, el primero en los últimos seis años, se ha convertido en viral por haber terminado con propuesta de matrimonio de dos de sus fans.

Julia García

Adele ha vuelto a los escenarios. Esto no sería noticia de no ser porque llevaba más de seis años sin subirse a uno. Ha sido demasiado tiempo de espera para sus fans y ha querido compensarles a todos ellos con un recital en el Observatorio Griffith de Los Ángeles en el que han sonado algunos de sus temas más conocidos, incluido su último hit, 'Easy on me' que forma parte de su esperado nuevo álbum que verá por fin la luz el próximo viernes 19 de noviembre.

Ellen Degeneres, Melissa McCarthy o James Corden son algunos de los rostros conocidos que se encontraban entre el público –además de su hijo Angelo– para disfrutar de la música de esta artista que demostró por qué es una de las voces más valoradas en la actualidad.

Pero también confirmó que es uno de los personajes más queridos y carismáticos de la industria por escenas como la que se vivió durante el concierto del pasado fin de semana cuando ayudó a uno de sus seguidores a pedirle matrimonio a su novia en mitad del show.

Haciendo gala de su sentido del humor, la británica pidió a los presentes que estuvieran en silencio y se bajaran las luces para que apareciera la pareja y, ante el estupor de ella, él le dijera: "Escúchame, quiero darte las gracias por ser tan paciente conmigo, estoy muy orgulloso de tí, no hay nada que no puedas hacer y te quiero, te quier, te quiero y te voy a amar para siempre, ¿te quieres casar conmigo?". Una pregunta que emocionó a todos, incluida Adele, cuando la mujer contestó justo antes de que sonaran multitud de aplausos: "he sido tu novia durante mucho tiempo, dios mío, ¿es verdad? Sí, quiero".

"Gracias a Dios que has dicho que sí, porque si no no sabía a quién cantarle esta canción", respondió la cantante segundos previos a arrancarse a interpretar su célebre tema 'Make you feel my love' ya con ellos en el patio de butacas.

La ganadora de 15 premios Grammy no podía haber contado con un regreso más triunfal a la vida pública después de una época de muchos cambios en su vida a nivel físico –ha perdido más de 50 kilos–, a nivel personal –acaba de divorciarse de Simon Konecki y ha iniciado una relación con el agente deportivo Rich Paul–, y a nivel profesional, ya que en este álbum '30' dice haber plasmado todas estas vivencias que le han hecho más fuerte como si una carta a un amigo íntimo se tratara.