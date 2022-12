La primera actuación de Rosalía con cuyo look puede que te sientas muy identificada

"Me acaban de mandar esta foto. FELIZ NAVIDAD", escribía Rosalía en la primera de las fotografías que ha compartido. La catalana se ha animado a abrir su baúl de los recuerdos y ha publicado una serie de imágenes de sus inicios en el mundo de la música. "Esta era una de mis primeras actuaciones y definitivamente la primera fiesta en la que me contrataron, tendría yo 13 años", cuenta la artista en otra de las instantáneas en las que aparece vestida de blanco con un look propio de la estética dosmilera.