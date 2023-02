Pamela Anderson: una historia de amor, celos y cintas de vídeo

De ahí que, cuando se produjo el robo de la cinta (de cuyos derechos renunciaron para zanjar el asunto y desaparecer del foco mediático), muchos pensaron que no tenían el derecho a tener ni a reclamar su intimidad si siempre habían hecho gala de ella. Ese desgaste, sumado a una depresión posparto de su hijo Dylan y, al menos, un episodio de violencia de género (Lee no solo era celoso con los hombres que miraban a su esposa, también sentía celos por ser "el tercero", después de sus Brandon y Dylan), concluyó en una separación de la que aún hoy Pamela no se ha recuperado.