La 'Nostradamus del corazón', que acertó con la separación de Shakira y Piqué, vaticina otra increíble noticia para la cantante

“Shakira, madre de una niña. Hermanita para Milan y Sasha nacerá en Miami. La colombiana será madre a corto-medio plazo, aunque no será ella quien se quedaría embarazada. No correría los riesgos que conlleva quedarse en ese estado a los 46 años”, indicó Mhoni Vidente, que añadió que la artista no quiere otro hijo nacido en Barcelona y que, si se cumplieran sus deseos, sería de una niña. "La cantante siempre ha querido una pequeña en casa”, concluyó.