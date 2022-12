Mujeres que se enamoran de hombres más jóvenes. ¿Por qué las seguimos juzgando?

Aquí hay que hacer una puntualización, tal y como señala Isabel Aranda. "El tema de la diferencia de edad no es un tabú, no es algo de lo que no se pueda hablar o no se haga o se haga a escondidas, es un sesgo social en contra de la mujer. A lo largo de la historia, hay numerosos ejemplos de mujeres con poder que han tenido relaciones con hombres más jóvenes, al igual que lo han hecho los hombres. Podría decirse que en situaciones de poder, la mujer sí que ha mantenido este tipo de relaciones, siendo menos frecuente cuando no disponían de poder económico o político, especialmente por la presión social sufrida".