Muere a los 30 años Patricia Rite, de 'Mujeres, hombres y viceversa´

Patricia Rite compartía la evolución de su enfermedad a través de las redes sociales, tal y como hizo la joven Elena Huelva. A principios de marzo, uno de los mensajes encendió las alarmas: "El TAC no ha ido como yo me esperaba, tengo la cabeza que siento que ahora mismo me va a explotar en cualquier momento. Me encuentro muy triste, con mucha pena, y por primera vez con un poco de miedo".