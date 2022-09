Muere Coolio, el rapero de Gangsta's Paradise

El autor del tema principal de la película Mentes peligrosas, ganador de un premio Grammy, ha fallecido a los 59 años en Los Ángeles.

Julia García

Coolio, el autor de la canción Gangsta's Paradise, ha fallecido a los 59 años. Según ha desvelado el medio TMZ, el rapero estaba en casa de un amigo en Los Ángeles donde fue encontrado inconsciente tirado en el suelo del baño minutos más tarde después de un rato sin dar señales. Cuando llegaron los servicios de emergencia a la residencia no pudieron hacer nada por su vida y, aunque no se ha esclarecido aún la causa, todo parece indicar que la muerte la provocó un paro cardíaco.

El artista nacido en 1963 en Pensilvania bajo el nombre de Artis Leon Ivey Jr se mudó siendo un niño a Compton, California, donde se unió a la banda de hip-hop WC and the Maad Circle antes de iniciar su carrera en solitario con el álbum It Takes a Thief en 1994. Un año después, su canción más famosa, Gangsta's Paradise se llevó un premio Grammy mejor actuación de rap en solitario y se convirtió en el tema principal de la banda sonora original de la película de 1995 Mentes Peligrosas.

Precisamente Michelle Pfeiffer, la protagonista de esta cinta que fue todo un éxito de la época, ha querido recordar al desaparecido Coolio a través de Instagram con el videoclip de la canción y un sentido mensaje. " Como algunos de ustedes sabrán, tuve la suerte de trabajar con él en Dangerous Minds en 1995. Ganó un Grammy por su brillante canción en la banda sonora, que creo que fue la razón por la que nuestra película vio mucho éxito. Recuerdo que no fue más que amable. 30 años después, todavía siento escalofríos cuando escucho la canción. Envío amor y luz a su familia.", ha escrito la actriz.

Además de la exitosa Gangsta's paradise, Coolio también compuso Aw, Here It Goes!, la sintonía inicial de la serie de televisión de Nickelodeon Kenan & Kel y publicó hasta ocho álbumes de estudio. Apareció en el reality show Coolio's Rules on Oxygen en 2008, creó la serie web Cookin' with Coolio y lanzó un libro de cocina titulado Cookin' with Coolio: 5 Star Meals at a 1 Star Price. Así mismo, participó como actor en películas y series de televisión como Martin (1995), Sabrina the Teenage Witch (1996), Batman & Robin (1997), The Nanny (1998), Tyrone (1999), Midnight Mass (1999), Charmed (2002), Star-ving (2009), Futurama (2001, 2010) y Gravity Falls (2012).