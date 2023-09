Meryl Streep quiere que haya ‘Mamma Mia! 3’: «estoy dispuesta a cualquier cosa»

La pregunta ahora es, ¿cómo volverá el personaje de Streep? Y es que (Atención, ‘spoiler’) en ‘Mamma Mia! 2: Una y otra vez’, la trama nos cuenta que Donna ha fallecido de un cáncer. Al parecer la intérprete ha encontrado la solución perfecta y se la ha trasladado, incluso, a la productora, Judy Craymer: «Podría ser como en una de esas telenovelas donde Donna regresa y revela que en realidad fue su hermana gemela quien murió». Bromas a parte, lo cierto es que la tercera parte del musical parece que va a ser una realidad, al menos si hacemos caso a las declaraciones de la propia Craymer, en 2020, al diario Daily Mail: «Se suponía que tenía que seguir con eso y así fue durante unos meses. Pero luego me golpeó la niebla en forma de COVID. Creo que algún día habrá otra película, porque se supone que es una trilogía, ya ves. Sé que a Universal le gustaría que la hiciera». No hay duda de que a los ‘fans’ también, incluida Amanda Seyfreid, quien da vida a Sophie, la hija de Streep en la película: «Nadie está diciendo que no, pero nadie está diciendo que sí tampoco. Probablemente los que tienen el poder no pueden permitirse pagarnos», aseguró la actriz, que aclaró: «¿Haría 'Mamma Mia 3' gratis? Por supuesto que sí, pero no estamos en ese negocio. Lo que es justo es justo, y siento que una tercera película va a depender de algo tan estúpido como si Universal quiere pagar el dinero».