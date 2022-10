Meghan Markle, contra los estereotipos: "Sentí como si no encajara"

La duquesa de Sussex ha comentado cómo su marido le ha ayudado con sus problemas de salud mental

Noelia Murillo

El pasado 10 octubre se conmemoró el Día Internacional de la salud mental, un tema que en los últimos años ha sido recurrente (en especial, a raíz de la pandemia) y parece haber dejado de ser tabú para estar en boca de todos. De hecho, ha sido tema de conversación de buena parte de actores, actrices, 'influencers' y 'celebrities', que han narrado cómo es o ha sido su día a día cargando con estos problemas y el modo en que les ha afectado en sus vidas.

Meghan Markle no podía ser menos en ese sentido. La duquesa de Sussex ha retomado su pódcast, 'Archetypes', tras guardar luto por la muerte de la reina Isabel II. Además de que no tuvo tiempo para trabajar en él debido al largo funeral de la monarca, que se extendió durante más de 10 días, Meghan ha considerado conveniente tomarse un tiempo para volver a este proyecto. En este programa, aborda temas feministas y el modo en que los medios de comunicación en particular y la sociedad en general impone estereotipos sobre las mujeres.

Estrenado a finales del pasado mes de agosto, la duquesa de Sussex suele recibir invitadas muy especiales que le acompañan en este camino dedicado a la introspección y a la reflexión. Entre algunas de las mujeres que ya han compartido experiencias con ella ante los micrófonos figuran Serena Williams, Mariah Carey o Mindy Kaling. En su último programa emitido, que se puede escuchar en Spotify, han participado también la activista Deepika Padukone y las actrices Constance Wu y Jenny Slate.

El pódcast en cuestión se ha llamado 'The Decoding of Crazy' ('La decodificación de la locura', en español) y en él ha confesado lo importante que fue su marido, el príncipe Harry, en un momento complicado de su vida. "Me pusieron en contacto con alguien. Mi marido encontró a una persona a quien pudiese llamar", ha comentado, sin especificar qué le estaba sucediendo entonces, aunque sí diciendo que la especialista pudo escuchar "el terrible estado" en el que se encontraba.

Con ello, ha insistido en la necesidad de "ser honesta con nosotras mismas" y, a su vez, ha condenado el modo en la que la sociedad ha creado estereotipos sobre las mujeres, muchas veces tachadas como "locas y atractivas" en la industria del cine y el entretenimiento. Con ello, ha aprovechado a declarar que ella también se ha visto en esa situación en algún momento de su vida y que ha sentido "como si no encajara" tanto durante su infancia como más recientemente, cuando se ha visto presionada a no expresar sus emociones al público por su condición en la Familia Real británica.