Mario Vaquerizo la vuelve a liar con un polémico comentario sobre la contaminación

Tras un verano, más o menos tranquilo, en el que el músico, no sabemos si, asesorado o no por su mujer, no se había pronunciado aún sobre temas políticos, Mario Vaquerizo ha vuelto a sembrar la polémica. Y lo ha hecho en el programa en el que colabora, ‘TardeAR’, y donde, en la línea de su habitual desparpajo, hizo unas controvertidas declaraciones que no han pasado desapercibidas y que han vuelto a poner al cantante de 'Nancys Rubias' en el foco mediático al decir que él "estaba a favor de la contaminación", lo que provocó las carcajadas de sus compañeros que no daban crédito, al mismo tiempo que muchos espectadores mostraban su enfado en redes sociales.