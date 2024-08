María Castro nos anima a aceptar el cambio mostrando su cuerpo tras ser madre por tercera vez

En la publicación en cuestión, se cuestiona si decide mostrar su tripa o no, pero finalmente destapa la zona del ombligo mientras baila de felicidad. En el pie de foto nos deja uno de los textos más realistas a modo de concienciación social. “Obviamente me miro y no, no soy aún la de antes físicamente. Pero, ¿realmente quiero ser la de antes?”. Uno de los aspectos que más vértigo nos produce es el paso del tiempo, y cómo afecta éste a nuestro organismo. Sin embargo, parece que no queremos afrontarlo y nos queremos quedar con la imagen anterior de nosotras mismas.