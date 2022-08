Taylor Swift escoge un minivestido de cristales para su gran noche en los MTV VMAs 2022

Muchos han encontrado en este diseño un gesto a su fatídica gala de 2009

Noelia Murillo

Cuando una sabe que va a triunfar en una noche donde la música y la moda confluyen, escoge un look como el que ha llevado Taylor Swift en la última edición de los MTV VMAs 2022. La artista solo estaba nominada en dos categorías, el Mejor Vídeo del Año y al Mejor Vídeo de Largo Formato y, finalmente, se ha terminado llevando ambos a casa. Si bien es cierto que todos la señalaban como la ganadora de dichos premios, en este tipo de eventos nunca hay que dar nada por seguro aunque, en el caso de la autora de 'RED', podríamos hacer una excepción.

No obstante, en caso de que su nombre no figurase en el sombre ganador en el anuncio de estos galardones, nos podríamos conformar asegurando que fue la mejor vestida de la noche con diferencia, ya que fue protagonista de un despliegue de cristales y minimalismo que no pasaron desapercibidos sobre la alfombra negra de los MTV VMAs. Concretamente, escogió un minivestido joya con ciertas partes del cuerpo a la vista, como parte del pecho, el abdomen y las piernas.

Cubierto con una ligera tela en la misma tonalidad que su cuerpo, tanto por la zona delantera como la trasera, Taylor Swift lució cientos de cristales dispuestos en cadenas que recorrían todo su cuerpo, con detalles muy aplaudidos como el cuello 'halter' y un par de tiras en ambos brazos. Estas se sujetaban por encima de los codos y llegaban a la parte trasera de la prenda, que presentaba un amplísimo escote con toda la espalda al descubierto.

Para el calzado, la cantautora escogió más cristales, con unas sandalias plateadas abiertas con un finísimo tacón y tiras alrededor de los tobillos. La joyería también destacó en forma de pendientes, un complemento que dejó ver con mucha naturalidad gracias a un sencillo recogido con el flequillo abierto. Para concluir, un maquillaje marcado por un 'eyeliner' infinito y purpurina y, como ya viene siendo habitual en buena parte de sus estilismos, unos sorprendentes labios rojos con una tonalidad algo más oscura de lo habitual.

Como es también es frecuente en este tipo de eventos, no fueron pocos los internautas los que encontraron ciertos paralelismos entre este look y el que ella misma llevó en 2009, año en que protagonizó un incidente con Kanye West. Fue su correspondiente gala de los MTV VMAs cuando, al subirse al escenario para recibir su premio al Mejor Vídeo del Año por 'You Belong With Me', el rapero Kanye West le apartó el micrófono y sugirió que quien debería llevarse dicha estatuilla era Beyoncé, por 'Single Ladies'.

Entonces, la también autora de 'Folklore' lucía un precioso vestido largo de brillantes recogido en un hombro. Tras esta humillación pública, Taylor Swift supo responder a este gesto tan maleducado con el videoclip 'Look What You Made Me Do' una canción en la que se notaba la presencia de West. Ahora, unos años después, ha sido ella la mayor ganadora de la noche y no le quedaba otra que darle su merecido al que ya es exmarido de Kim Kardashian. ¡Brava!