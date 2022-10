Tamara Falcó reaparece en televisión apostando por las asimetrías

Tras dos semanas de ausencia en El hormiguero por su viaje a Lourdes, la hija de Isabel Preysler ha vuelto al programa con un look ideal para el otoño.

Julia García

Semanas de lo más intensas está viviendo Tamara Falcó. Después de anunciar a bombo y platillo su boda con Íñigo Onieva contando incluso todos los detalles de la pedida de mano, los planes de matrimonio saltaban por los aires tras hacerse público que el relaciones públicas había sido infiel a la marquesa de Griñón. Entonces vendrían unos días de reflexión para la hija de Isabel Preysler en los que ha tenido la oportunidad de viajar primero hasta Ciudad de México para participar en un congreso sobre familias y después ha ido de peregrinación hasta Lourdes, donde se le ha visto luciendo el tradicional uniforme de hospitalidad que ha sido de lo más comentado en los últimos días en las redes sociales. "No os riáis, no es justo, iba con el uniforme de Hospitalidad... Y es muy práctico, porque es lo mismo que cuando estás en el cole que no piensas lo que te tienes que poner. Lo hizo un diseñador famoso, desde que empezó ha sido ese uniforme el que se lleva. La gente se lo presta pero yo, que soy una tiquismiquis, me lo he comprado", ha explicado.

Ahora, ya de vuelta a Madrid, la chef e influencer ha vuelto a ocupar su silla en el plató de El hormiguero para contar su experiencia en el famoso santuario. "Pienso volver, me ha encantado. Ha sido un descanso y una experiencia preciosa. Es verdad que no he podido estar mucho tiempo con los enfermos porque estaba en cocinas, pero me han dicho que es un buen sitio para empezar", ha contado Falcó. "Conocí a gente fantástica y en estos momentos tan difíciles ir al Santuario de Lourdes para mí es la pera", ha puntualizado.

Su reaparición en la pequeña pantalla merecía un look que estuviera a la altura y así ha sido. Sin su comentado anillo abierto sino con uno de oro trenzado firmado por Tous como único accesorio, Tamara Falcó ha optado para esta ocasión por una tonalidad verde botella ideal para la época del año en la que nos encontramos, especialmente porque se trataba de una pieza con un favorecedor escote que cubría por completo uno de los brazos pero dejaba el otro al descubierto con el cuello subido.

Un elegante outfit que refuerza la tendencia de las asimetrías que tan fuerte viene pegando sobre la alfombra roja y también en vestidos y tops de invitada porque realza la zona del escote y los hombros de una manera asombrosa.