Sadie Sink, mucho más allá de 'Stranger Things', enamora en su debut en Venecia

La actriz ha trabajado junto a Brendan Fraser y Darren Aronosfsky en 'The Whale'

Noelia Murillo

El estreno de 'The Whale', la última película de Darren Aronofsky, ha sido uno de los principales reclamos del Festival de Cine de Venecia, que concluirá el próximo sábado, 10 de septiembre. Por la alfombra roja de esta cita cinematográfica han pasado infinidad de rostros conocidos (desde Georgina Rodríguez hasta Penélope Cruz, pasando por Harry Styles, Olivia Wilde, Timothée Chalamet, Nieves Álvarez o Cate Blanchett, entre otros) y también de ha desatado alguna que otra polémica. Sin embargo, si nos centramos esencialmente en el cine, todos coincidiríamos en que uno de los grandes momentos se ha producido con el estreno de la última cinta del director de 'Cisne negro'.

Este largometraje ha supuesto el regreso del actor de 'La momia' al cine, industria de la que llevaba años distanciado tras el estreno de una de sus películas más exitosas, 'Medidas extraordinarias'. Desde entonces, el actor estuvo sumido en una depresión profunda derivada de su divorcio y una serie de intervenciones quirúrgicas a las que tuvo que someterse por problemas en las cuerdas vocales, las rodillas, las costillas y la espalda, entre otros. Además de estas revelaciones, el actor llegó a acusar al que fuera presidente de la Asociación de la Prensa Extranjera Philip Berk de abusos sexuales.

La larga ovación de seis minutos tras la proyección de la cinta, así como las lágrimas del actor al recibirla han dado la vuelta al mundo, pero parece haber pasado desapercibida la persona que se encontraba a su lado tanto en la presentación de la cinta como en la propia historia que esta cuenta. Estamos hablando de Sadie Sink, una de las últimas actrices en incorporarse a 'Stranger Things', donde interpreta a la joven Mad Max desde la segunda temporada. Tras participar en el cortometraje escrito y dirigido por Taylor Swift, 'All Too Well', la actriz de 20 años se sitúa entre las jóvenes promesas del cine actual.

También en el terreno de la moda, puesto que en el marco de este certamen ha lucido algunos de los estilismos más destacados de su 'red carpet'. Firmados por Alexander McQueen, sus propuestas han girado en torno a los colores claros. Para la rueda de prensa de la película, Sadie optó por un vestido de popelín blanco con 'cut-out' a ambos costados, así como un cuello perkins abotonado y correas de cuero tanto en el pecho, en forma de tirantes, como en la cintura. Para complementar este vestido sin mangas y de corte 'midi', la actriz eligió unas sobrias botas negras de tacón, así como un semirrecogido, para dejar a la vista gran parte de su preciosa melena pelirroja.

Por la noche, en cambio, optó por un vestido de tul y cristales, largo y con escote palabra de honor, también de Alexander McQueen y también con la tendencia del momento, con aberturas que dejaban a la vista buena parte de su abdomen y su espalda. Además de esta preciosa creación de la firma inglesa, la actriz sobresalió por la presentación de su peinado, a cargo de la estilista Halley Brisker, que creó unas ondas al agua muy sutiles con raya en medio para enmarcar el rostro y agudizar sus facciones.

Finalmente, las cámaras de los fotógrafos han podido captar otro estilismo más de la actriz en Venecia, cuando llegaba al Hotel Excelsior, en el que se suelen alojar algunos de los invitados más famosos de la cita cinematográfica. Esta vez, firmado por Gucci y que también es de color blanco. De corte náutico, se trata de un traje compuesto por camisa y pantalón ancho. La camisa, con manga a la altura del hombro, presenta detalles en color azul marino tanto en el cuello como en los bolsillos delanteros, mientras que el pantalón lleva esta tonalidad al interior de los bolsillos. Para rematar la propuesta, ha optado por unos zapatos tipo mule de plataforma, a juego con el resto del atuendo.