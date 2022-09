Phoebe Waller-Bridge lleva el 'power suit' a otro nivel, con transparencias y efecto cristal

La actriz de 'Fleabag' se ha unido a la tendencia del año

Noelia Murillo

Hace ya mucho tiempo que los vestidos largos dejaron de ser el único reclamo en las alfombras rojas de festivales y encuentros con el séptimo arte. Desde hace ya un tiempo, no han sido pocas las actrices, directoras y guionistas las que se han decantado por trajes de chaqueta y pantalón para el estreno de sus películas. También lo han hecho representantes de las casas reales europeas, como la reina Letizia, Meghan Markle o Kate Middleton, que han lucido propuestas muy parecidas, donde el color blanco es el protagonista.

Este color, que expresa la pureza y la perfección e inspira limpieza, crecimiento e imparcialidad es lo que ha llevado a muchas cabeceras de moda a denominar este traje 'power suit', que este verano ha sido absoluta tendencia entre las famosas. Y es que lo han llevado famosas como Katie Holmes, Edurne, Vicky Martín Berrocal o Paula Echevarría, confirmando así que es la opción ideal para cualquier situación, ya sea en un evento formal, puesto que también puede ser una extraordinaria opción para novias que prescindan de trajes tradicionales, o con un ambiente más distendido.

La última en sumarse a esa tendencia ha sido Phoebe Waller-Bridge, que ha contrastado esta tonalidad blanca con el rojo de la alfombra del Festival de cine de Venecia, que arrancó el pasado 31 de agosto y que nos ha dejado estilismos para el recuerdo. Ante las transparencias de Julianne Moore o Florence Pugh o los tejidos opacos de Georgina Rodríguez e Irina Shayk, que optaron por vestidos en color negro, la actriz británica ha apostado por el extremo opuesto y se ha presentado en el certamen con un favorecedor traje de Galvan London, perteneciente a la colección Resort 2023.

Se trata de un traje formado por chaqueta y pantalón de una tonalidad a medio camino entre el blanco y el color limón suave. En primer lugar, la blazer es larga y presenta sombreras y bolsillos delanteros, mientras que el pantalón, de piro alto, presenta pernera ancha y su longitud alcanza el suelo, sin dejar a la vista los zapatos y creando el efecto de piernas infinitas. Para combinar ambas prendas, la actriz ha optado por una blusa totalmente sorprendente, con transparencias que sugerían sus formas, así como tiras verticales con efecto cristal. En cuanto al pelo, como viene siendo habitual, ha optado por llevarlo corto y suelo, con una raya a un lago.

Cabe recordar que la actriz ha estado en la ciudad italiana con motivo del estreno de 'The Banshees of Inisherin', traducida en español como 'Almas en pena de Isherin', una cinta protagonizada por Colin Farrell, Kerry Condon y Brendan Gleeson en la que también figura como director su actual pareja, el dramaturgo. La película narra el encuentro de un par de amigos de la infancia en una isla irlandesa, una toma de contacto que se produce cuando uno de ellos ya no desea continuar su relación. Por lo que parece, las actuaciones de ambos actores han recibido los aplausos tanto de los espectadores como de la crítica.