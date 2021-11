Olivia Rodrigo debuta en los AMAs con el complemento del año, las plumas

La cantante estaba nominada hasta en siete categorías

Noelia Murillo

Hay muchas formas de debutar en una alfombra roja y no todas con resultados positivos. Además, teniendo en cuenta que eres una de las grandes protagonistas de la noche, puede llegar a sentir cierta presión en cuanto al 'look' que debes escoger para presentarte en unos premios tan importantes como los American Music Awards 2021.

Olivia Rodrigo ha estado mucho más que a la altura en la 'red carpet' de estos galardones, a los que ha acudido por primera vez con alma de ganadora y nominada hasta en siete ocasiones, esto es, la que ha acudido al evento con el mayor número de candidaturas. Tras ella, artistas ya consolidados como Doja Cat, Bad Bunny o The Weeknd.

-Olivia Rodrigo, la artista más versátil que debes conocer (si no lo has hecho ya)

-Olivia Rodrigo revela cuál es el truco para evitar las malas energías en internet

Para este momento tan especial, la cantante ha escogido un diseño de David Koma (que, recientemente, ha vestido a Blanca Suárez, Megan Fox o Jennifer López), marcado por el color azul, las plumas y las lentejuelas. Se trata de un vestido con un favorecedor escote en uve con triángulos y tiras muy finas atadas en el cuello, además de cintura ceñida y falda de tubo.

Confeccionado con lentejuelas y con una tela transparente que dejaba ver el 'culotte' en el mismo color de la artista, presenta plumas en la parte baja del vestido, que no alcanza a llegar al suelo y deja ver los pies, proporcionando mayor altura al estilismo. Para romper con la formalidad de su conjunto, Olivia ha elegido unas sandalias de tacón doradas con tira ancha en el empeine y pedicura en una tonalidad más oscura que la propuesta del diseñador londinense, así como su característica melena suelta con ondas.

El estilismo está firmado por las hermanas Chloe & Chenelle, que ya han trabajado en otras ocasiones con la cantante, como en la gana inaugural del Museum Of Motion Pictures o la gala MET, donde escogió un 'total look' en negro en el que tampoco faltaron las plumas (esta vez, en la parte superior del mono de transparencias firmado por Saint Laurent).

Este es el gran año de Olivia Rodrigo y eso no se puede negar. Con tan solo un álbum, 'Sour', se ha colocado en las listas de éxitos de todo el mundo gracias a canciones como 'Good 4 You' o 'Brutal'. Ha sido capaz, además, de volcarse y presentar una imagen que ha calado hondo en el público, con ciertas reminiscencias a Courtney Love (Hole) y un sonido cercano a The White Stripes en algunas de sus canciones.