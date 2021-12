La actriz ha lucido un vestido firmado por Etro en la presentación de 'Being The Ricardos'

Ya queda menos para volver a ver a Nicole Kidman en la pequeña pantalla. La actriz de Big Little Lies volverá a este formato con una película llamada Being The Ricardos, que se estrenará el próximo 21 de diciembre en Amazon Prime Video. Se trata de una cinta dirigida por Aaron Sorkin, ganador de un Oscar por La red social, en la que la actriz interpreta a la estrella de la televisión Lucille Ball.

Junto con la protagonista de Australia encontraremos a Javier Bardem, quien se mete en la piel del marido de Ball, el actor cubano Desi Arnaz. Juntos, triunfaron en la comedia televisiva I Love Lucy desde 1951 hasta 1957. En la película, se muestra una visión desconocida de su relación romántica y profesional, así como uno de los momentos más tensos que la pareja tuvo que vivir en su carrera profesional. J.K. Simmons, Nina Arianda, Alia Shawkat y Tony Hale completan el reparto de esta cinta, uno de los estrenos más esperados de este mes.

-Nicole Kidman se convierte en Lucille Ball en 'Being The Ricardos'

-Nicole Kidman se viste de novia bailarina junto a Javier Bardem

Como es habitual, los actores se encuentran actualmente en plena promoción de Being The Ricardos, momento en el que la protagonista ha hecho un despliegue del lujo y la elegancia en Sidney, con una de las propuestas más navideñas del momento que combina dos elementos clave en estas fechas: los brillos, gracias a cientos de lentejuelas, y el color verde.

De la mano de la estilista Julia von Boehm, con quien ha colaborado en otras ocasiones y que ha vestido a otras celebs como Hailey Bennett o Jennifer Aniston, se trata de un vestido de manga corta firmado por Etro que presenta un estampado en diferentes tonos verdosos y estampado geométrico. Pretenece a la colección Primavera/verano 2022 y presenta un cuello redondo muy favorecedor.

Con el glamour típico de la época dorada de Hollywood (y, quizá, haciendo un gesto a su personaje en la película), la actriz australiana, que ha acudido acompañada por su marido Keith Urban, ha elegido combinar esta pieza con unos salones de vinilo con brillantes de Aquazzura y un bolso de noche a juego de Roger Vivier. Además, ha optado por llevar el pelo recogido con sus rizos naturales y algunos mechones sueltos que dejaban ver unos pendientes largos de perlas.

Esta ha sido una de las claves de su look, austero en complementos (tan solo el bolso con un broche de brillantes a juego con los zapatos, anillos y un par de brazaletes), para dar mayor protagonismo al vestido de la firma en la que Gherardo Felloni figura como director creativo. ¿Hace falta algo más para brillar como lo hace Nicole? Creemos que la respuesta está clara.