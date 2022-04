El glamour de Nicole Kidman con una combinación de colores singular (¡y plumas incluidas!)

La actriz ha elegido Prada para la presentación de 'The Northman'

Noelia Murillo

Cada vez que Nicole Kidman pisa una alfombra roja, todas las cámaras viran hacia donde está ella para capturar el momento y poner en evidencia que, en estilismos arriesgados, es única. A lo largo de su carrera profesional, hemos visto cómo ha elegido diferentes firmas populares para acudir a eventos como galas de premios o premieres de películas y, en los últimos tiempos, ha demostrado que cualquier propuesta es interesante si se lleva con su habitual elegancia.

Lo vimos en los recientes premios Oscar, cuando eligió un vestido de seda en color azul pálido sin tirantes de Georgio Armani. Entonces, llevaba un vestido con silueta de columna acentuada por una falda peplum y un lazo XXL en la espalda realmente sorprendente. A pesar de que entonces no pudimos verla como ganadora al Oscar a la Mejor Actriz por su papel en 'Being The Ricardo's', su look se convirtió en uno de los más comentados (y con razón).

Para su más reciente 'red carpet' la protagonista de 'Australia' ha vuelto a elegir un color muy suave, marcado por los contrastes y la originalidad. En este caso, para el estreno de su última película, ha elegido un vestido ceñido firmado por Prada con una estructura muy similar al mencionado en color amarillo, con cuello redondo, mangas largas y confeccionado con canalé.

Uno de los puntos fuertes de esta propuesta, ideada por la estilista Julia von Boehm, ha sido las plumas en contraste rosa claro que ha lucido en la parte inferior de los hombros, que le han aportado el volumen que necesitaba este vestido marcado por las líneas rectas. Además, la prenda incluye diferentes apliques florales en la zona baja del vestido y alrededor de las axilas, muy cerca de las mencionadas plumas. Otro de los detalles más llamativos de este vestido es su cuello perkins, que destaca por encima del cuello redondo, en color negro.

Es por eso que la actriz ha decidido combinarlo con unas sandalias abiertas y de tiras a juego. Para hacer aún más distinguido este 'outfit', la actriz ha llevado joyas de Orlov, con varios anillos de brillantes, y un bolso en color plata. También ha sido muy comentado su favorecedor maquillaje, en tonos 'nude', con una marcada línea de 'eyeliner', obra de Kate Synnott. Como punto final, el pelo recogido con la raya a un lado y algunos mechones rizados sueltos., Sin duda, la ciudad de Los Ángeles tembló con esta puesta de largo de Nicole Kidman.