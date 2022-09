El interestelar look de Marina, la joven a la que atribuyen el beso con Íñigo Onieva en el Festival Burning Man

En las imágenes que han provocado la ruptura con Tamara Falcó, Íñigo Onieva aparece besándose con una joven vestida con fantasía festivalera en el Festival Burning Man, en Estados Unidos.

Cristina Delfín

En las últimas horas, el nombre de Marina Theiss no ha dejado de protagonizar titulares a la vez que su número de seguidores en Instagram se duplicaba. El motivo es que, según numerosos medios, esta modelo y empresaria brasileña que fue reportera de Fórmula 1 durante algunos años y que se define como "perfectamente imperfecta" es la mujer con la que Íñigo Onieva aparece besándose en el vídeo que ha desencadenado su ruptura con Tamara Falcó, solo cuatro días después de que ambos anunciaran su intención de casarse.

En las imágenes de la polémica se ve a Íñigo Onieva compartir besos con esta joven en el festival Burning Man, una cita hippie y espiritual que se celebra anualmente en Nevada (Estados Unidos) durante una semana y que promueve una conciencia ecologista, el trueque como alternativa a la mercantilización, el arte y la música. Y en el que la moda sigue sus propias reglas, siempre inspirado por la libertad.

"Me llevará un rato digerir toda la magia que he experimentado", ha escrito Marina Theiss sobre el encuentro en su perfil social. Allí explica que Buring Man no es solo una enorme fiesta, sino algo que trasciende ese concepto, algo mucho más profundo. "Para mí fue como cruzar un portal, donde (...) tenía que rendirme a lo desconocido y al flujo de la vida. En mi camino a Black Rock City [el lugar donde se celebra el festival] escuché: "Obtendrás el Burn que necesitas, no el Burn que quieres". Pues bien, obtuve ambos y más. Aprendí muchísimo a través de la alegría", explica la exreportera, que también se refiere a las "sincronicidades y manifestaciones" que ocurrieron a su alrededor, creando un "hermoso mundo".

"Ahora no tengo duda: todo sucede por una razón, en el lugar adecuado y en el momento divino", continúa la modelo, una enamorada, además, de Ibiza y que tiene casa en Nueva York, donde reside habitualmente y donde forma parte de la cartera de modelos de New York Models, a través de la cual ha sido portada de distintas revistas de moda y belleza, y de campañas publicitarias para Ralph Lauren o Sally Hansen.

En una imagen compartida en los stories de uno de sus amigos, además, se la puede ver a hombros de Íñigo Onieva con un look poderoso y muy sensual de top semitransparente cubierto por chaleco joya metalizado con detalles azules de tipo rejilla. Unos leggins de encaje inspirados en la lencería, todo en color negro, son el otro elemento que complementa este look audaz para un festival donde el atrevimiento y la diversión forma parte de muchos de los estilismos.

Hay más: una gorra oscura de aire marinero y varios collares también en color plata (uno de ellos, con un charm que representa un gran crucifijo y, el otro, una propuesta brillante tipo choker, pegada al cuello), son los accesorios que ponen el broche a este look para lucir piel pero que también sigue los postulados barrocos, enjoyados y llamativos de los ochenta.

No es el único outfit con el que Marina Theiss ha sorprendido. En otra imagen, la brasileña luce gafas de sol redondas con tres lentes en lugar de las habituales dos, así como joyas por la frente de tipo cristal, grandes pendientes, collares y, de nuevo, una superposición de chaleco, en este caso de redecilla negra, sobre blusa blanca y peinado con moñitos y trenza XL (en la imagen del principio de esta noticia). Y en otra instantánea deslumbra con joyas en la nariz y por la frente.

El calor obliga a desvestirse y en su última instantánea, donde indica que ese es su primer 'Burnin Man', brilla con bañadora multicolor y medias rosas. Original, llamativa y perfecta para un festival muy, muy cool.