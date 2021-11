Katy Perry nos da una lección de estilo con un vestido de látex en color cobre

La estrella celebró los 20 años de American Idol con un impresionante vestido de látex con abertura hasta la ingle.

El pasado 27 de septiembre quedamos completamente conquistadas con un vestido midi de látex negro con cintura ajustada y bolsillos forrados con ribetes amarillos perteneciente a la colección Resort 22 que lució la cantante Katy Perry durante la inauguración del Academy Museum Of Motion Pictures en Los Ángeles. Sin duda el tejido del vestido era de lo más rompedor. Nos recordó a los looks imposibles de látex que Kim Kardashian se ha encargado de llevar, aunque en el caso de la cantante, se trata de un modelo más holgado y ponible que los que suele llevar la reina de los reality shows.

Otro detalle que no pasó desapercibido fue el nuevo cambio de look de la intérprete de 'Fireworks'. La estrella que se caracteriza por ser camaleónica y que ha llevado el pelo de muchos colores, ha abandonado la melena rubia y ahora lleva el pelo de color negro oscuro.

Es popularmente sabido que la cantante es temática y muy arriesgada a la hora de vestir y escoger su vestuario. No le teme al color, los estampados ni las texturas, a ella no hay estilo que se le resista y por eso es una de las prescriptoras de moda que nos gusta seguir.

Así que siguiendo esta nueva tendencia de látex, la estrella de 36 años deslumbró en las redes con un increíble vestido color cobre con una arriesgada abertura hasta la ingle y stilettos transparentes, al estilo Cenicienta.

Ha sido la propia Katy Perry la que ha compartido su arriesgado look en su cuenta de Instagram, donde la publicación ha alcanzado más de 1.9 millones de 'Me gusta'. Y no es para menos. El modelo de corsé y falda de látex en un tono naranja cobrizo de la firma LaQuan Smith le quedaba como un guante.

La serie de imágenes era para celebrar los 20 años de American Idol, donde la pareja de Orlando Bloom ejerce de juez junto a Lionel Richie y Luke Bryan. En una foto aparecen todos los jueces con el presentador Ryan Seacrest, posando con una tarta. "El año 20 está en marcha y mamá no está aquí para jugar", escribió en el post.

Una vez más la artista ha dejado claro que no solo es fan de los conjuntos de látex, como este modelo, o el rojo que lució en mayo pasado, sino que también sabe cómo llevarlos con elegancia.

Además de celebrar el hito de American Idol, la cantante de "Teenage Dream" tiene también otros motivos por los que celebrar. A principios de este año se anunció que ella, junto a Luke Bryan, Carrie Underwood y Celine Dion, tendrá su propia residencia en Las Vegas.