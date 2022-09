Jennifer Lawrence une transparencias y romanticismo en su regreso a la 'red carpet'

La actriz ha estrenado 'Causeway' con un diseño de Dior

Noelia Murillo

Hace unos días, Jennifer Lawrence sorprendió a buena parte del mundo con una entrevista en exclusiva para 'Vogue', donde desveló haber sufrido dos abortos espontáneos antes de quedarse embarazada de su primer y único hijo, Cy (en homenaje al pintor estadounidense Cy Twombly), cuyo nombre también dio a conocer en esta publicación en primicia. Esta fue una de las escasas veces en las que la actriz se sincera con un medio de comunicación, puesto que habitualmente prefiere mantener su vida personal alejada de los focos.

Así lo demostró hace unos meses cuando se quedó embarazada, un hecho del que no se tuvo constancia hasta que unos paparazzi lograron tomar las deseadas fotografías. Luego ya fue ella quien lució su tripita en la presentación de 'Don't Look Up', para la que eligió un impresionante vestido de la colección Primavera-Verano 2022 de Dior diseñado por Maria Grazia Chirui. Lo hizo, también, poco antes de revelar en 'Vanity Fair' el motivo por el que abandonó el cine durante dos años. "Sentía que todo el mundo se había cansado de mí. Yo me había cansado de mí. Había llegado a un punto en el que no podía hacer nada bien", dijo entonces.

Ahora, la actriz ha vuelto a la 'red carpet' por todo lo alto después de haber dado a luz a su primer hijo junto a Cooke Maroney y presentar la película 'Causeway', una ocasión en la que ha vuelto a apostar por la 'maison' francesa para su reaparición ante los focos. Concretamente, ha elegido un vestido negro totalmente transparente, largo y con mangas. Para empezar, esta creación de Dior que ha llevado la protagonista de 'Los juegos del hambre' destaca por su escote romántico y cuello barco, seguido por unas mangas abullonadas con frunce en las muñecas.

Para completar esta propuesta, Jennifer Lawrence ha llevado un 'body' a juego, por lo que ha dejado a la vista sus piernas gracias a las transparencias que caracterizan buena parte del vestido. Para completar este 'look', ha añadido unas sandalias de tacón y tiras hasta los tobillos, así como complementos mínimos: un anillo de brillantes y unos pendientes semi largos de color verde, que destacaban al haber colocado su rubia melena hacia un lado y sobre el hombro.

En cuanto al maquillaje, ha preferido una base neutra con tonalidades suaves, destacando principalmente su mirada con lápiz de ojos en color negro. Para concluir, ha optado por llevar su pelo suelto y ladeado, con una sutiles ondas al agua muy naturales, como si se tratase de unas ondas surferas. Sin duda, podemos asegurar una vez más que dar a luz rejuvenece, a juzgar por las imágenes que vimos en pleno verano de la actriz paseando por las calles de Nueva York y esta última incursión.