Blake Lively se adelanta a las fiestas con un impresionante mini vestido rojo con lazo 'bardot'

Blake Lively marca tendencia para las fiestas de fin de año con un vestido corto rojo tipo lazo, y con apliques de pedrería.

A.M

Blake Lively se adelanta al espíritu navideño con un look festivo formado por un mini vestido rojo en Nueva York.

La actriz llegó la noche del martes al Empire State Building con un minivestido rojo de satén del diseñador Georges Chakra. El vestido, pertenece a la colección otoño-invierno 2021, tiene un gran lazo Bardot y detalles de pedrería. Lively, que es todo un referente en cuanto a moda se refiere, lo combinó con unos zapatos de tacón rojos a juego y unos pendientes en forma de gota, que combinaban con las joyas del vestido, y lo completó con un bolso de tweed de Chanel. Para coronar este look monocromático, se puso un abrigo escarlata de Max Mara.

La actriz se vistió de gala para celebrar el regreso de los vuelos del Reino Unido a Estados Unidos con British Airways y NYC & Company. "Es un honor tenerlos a todos aquí, como una mamá, como persona, y una neoyorquina", dijo en el evento. "Nunca me he sentido más neoyorquina que esta noche, así que gracias a todos por darme este sentimiento, que es lo que me llevo".

Además de su look festivo, la estrella de Hollywood se dejó ver con un cambió de look. Lively dejó atrás el rubio para pasarse a un tono más castaño. Eso sí, siguió manteniendo las puntas rubias gracias a las mechas balayage.

El secreto de su matrimonio

La actriz está casada desde 2012 con el también actor Ryan Reynolds y además de ser conocidos como una de las parejas más encantadoras del medio artístico, son seguidos por muchos por las innumerables bromas que se gastan en sus redes sociales. En una reciente entrevista el actor de 45 años , ha confesado que tener un matrimonio del que poder presumir cuesta mucho trabajo.

"Enamorarse es genial, pero ¿os gustáis el uno al otro?", preguntó Reynolds de forma retórica. Y continuó: "Esa es un poco la pregunta que tienes que hacerte, ya sabes". Ryan no se esconde, le encanta la vida con Blake Lively. "No nos tomamos nada demasiado en serio, y además también somos amigos", asegura el actor sobre la actriz de 34 años. "Siempre nos hemos gustado. Crecemos juntos. Aprendemos el uno del otro. Así que sí, tengo la suerte de tener una compañera para eso".