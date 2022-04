Amaia Salamanca y Begoña Vargas brillan con cinturas marcadas y melenas sueltas

Las actrices han presentado 'Bienvenidos al Edén' en 'El Hormiguero'

Noelia Murillo

Será el próximo 6 de mayo cuando podamos ver, al fin, 'Bienvenidos al Edén', el último trabajo de Joaquín Górriz y Guillermo López. La serie, que ha sido rodada en escenarios naturales de Lanzarote, Barcelona y San Sebastián, cuenta con la participación de varios rostros conocidos, entre los que se encuentran Amaia Salamanca, Begoña Vargas, Berta Vázquez, Amaia Aberasturi e, incluso, Ana Mena.

La historia de la película gira en torno a un grupo de personas que reciben una invitación para acudir a la fiesta más exclusiva de la historia, que tiene lugar en una isla secreta y cuenta con el patrocinio de una nueva marca de bebida. Si bien parece que se va a convertir en la experiencia de sus vidas, este viaje se transformará en una pesadilla muy lejos de lo que estaban esperando en un principio.

Para presentar la serie que probablemente haga que los números de Netflix vuelvan a ser óptimos, al menos en el mercado Español, las actrices Amaia Salamanca y Begoña Vargas han acudido a 'El Hormiguero'. A lo largo de la entrevista, han comentado algunas anécdotas curiosas del rodaje, como el día en que la también actriz de 'Las leyes de la frontera' casi pisa una tarántula gigante o la iniciativa del equipo de la serie para aprender lengua de signos e integrar a uno de sus actores.

Sin embargo, quizá lo que más ha llamado la atención han sido sus estilismos, realmente dispares, pero con dos detalles muy similares: por un lado, las protagonistas de la nueva serie de Netflix han elegido llevar el pelo suelto, en el caso de Amaia con tres trenzas distribuidas por la zona superior de la cabeza y, en el de Begoña, con largas extensiones con ondas y flequillo abierto. Por otro, que sus estilismos han sorprendido por marcar sus curvas y dejar a la vista parte de su abdomen.

Begoña Vargas ha confiado en la estilista Gigi Vives para llevar un comentadísimo top de David Koma (diseñador que ya han elegido 'celebs' como Blanca Suárez, Hailee Steinfeld y Olivia Rodrigo). Se trata de una pieza que consta de un sujetador en color negro sobre el que vienen colocados detalles con forma de hojas que se distribuye hacia ambos lados, cubriendo las costillas y dejando a la vista tanto el abdomen como la espalda al completo.

El presentador del programa, Pablo Motos, se ha quedado tan sorprendido con la propuesta que solo ha atinado a decir "he estado a punto de ponerme lo mismo que tú, pero al final me he puesto la camisa". Entendemos la admiración, porque sin duda ha sido uno de los 'outfits' más originales que se hayan visto en el programa. Además, para conferirle todo el protagonismo a esta prenda, la actriz ha llevado unos vaqueros en color gris oscuro de cintura baja. ¿O es que acaso no se pueden combinar las estrecheces con las holguras?

Por otra parte, Amaia Salamanca ha elegido un conjunto de dos piezas de rayas de color azul y granate metalizados, firmado por Claro y formado por una camisa 'crop' con tejido knit y plisado natural. Su precio es de 210 euros y puedes combinarlo, al igual que ha hecho ella, con la falda midi con apertura trasera a juego, disponible por 165 euros en la página web del diseñador.

Para acompañar este acertadísimo look, ha optado por un maquillaje muy natural, con un labial 'nude', dando gran protagonismo a su voluminoso pelo, que ahora luce un tono más oscuro de lo habitual. Además, ha llevado unas botas de tipo calcetín con cuñas y punta terminada en pico en color dorado, para no perder el brillo del resto de su propuesta.