Laura Escanes, harta de que le saquen novios nuevos, manda este mensaje a sus fans

"Lo he pensado mejor y sí que te voy a contestar. Tal vez me arrepiento, pero ahí va. Sí, he engordado. De hecho, he engordado unos 7 kilos con respecto al agosto pasado. Agosto el cual pasé llorando, sin comer, completamente infeliz y llegué a pesar lo mismo que pesaba cuando tenia 18 años. No estaba en mi peso real. Pero los comentarios que recibía eran: ay que cuerpazo, qué delgadita, qué guapa…".