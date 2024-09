Katy Perry se sincera sobre su 'dolorosa' ruptura con Orlando Bloom

La pareja se conoció en una afterparty de los Globos de Oro en 2016, pero se separaron al año siguiente a raíz de que el actor de 'Piratas del Caribe' asistiera a un retiro de una semana llamado The Hoffman Process, que los obligó a buscar cosas diferentes. Así lo dijo Katy a Alex Cooper en el podcast 'Call Her Daddy': "No estábamos realmente en la relación desde el primer día. Él lo estaba porque acababa de pasar un tiempo enorme en celibato y se había propuesto cosas. Yo acababa de salir de una relación y me dije: 'No puedo seguir con esto. Necesito nadar en otro estanque, pero tuve que hacer mucho trabajo de verdad'".