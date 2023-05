Una Katy Perry impecable y el emotivo discurso del príncipe William, así fue el concierto de la coronación de Carlos III

Entre los artistas que actuaron, fue el veterano Lionel Richie quien consiguió arrancar unos pasos de baile al rey Carlos III, al ritmo de 'All Night Long'. Los nietos del monarca, George y Charlotte (que lució un abrigo de firma española), también disfrutaron y rieron no solo gracias a las actuaciones sino también a la aparición de las marionetas 'muppets', la cerdita Piggy y la rana Gustavo. Además, Andrea Bocelli interpretó junto a Bryan Terfel el himno del Liverpool 'You'll never walk alone'.