Joe Jonas se sincera: así es su vida tras el doloroso divorcio de Sophie Turner

Aunque actualmente tiene una nueva pareja, durante una entrevista con la revista Vogue británica, la actriz aseguró: "Hubo días en los que no sabía si lo lograría. Llamaba a mi abogada y le decía: 'No puedo hacerlo. No puedo'. Nunca tuve la fuerza suficiente para defenderme. Y entonces, por fin, después de dos semanas en las que estuve estancada, ella me recordó que era por mis hijas por las que estaba luchando. En cuanto alguien me dice: 'Hazlo por tus hijas', lo hago. No lo haría por mí, pero encontraré la fuerza por ellas".