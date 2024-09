Un vestido de la venganza, un tatuaje borrado y el acercamiento con Matt Damon: así ha sido el paso de Jennifer Lopez por el Festival de Toronto

Además del impresionante look que lució la artista y de los rumores que se levantaron acerca de su tatuaje, hubo otro momento que no pasó para nada desapercibido y es que Jennifer Lopez mantuvo una "profunda conversación" con Matt Damon. "Después de posar para fotos de grupo juntos en el estreno, Lopez y Damon estuvieron charlando durante más de 20 minutos en la fiesta posterior, que se celebró en EPOCH Bar and Kitchen Terrace en The Ritz-Carlton. Estaban sentados en una mesa fuera con la esposa del actor, Luciana Damon, y el coprotagonista, Don Cheadle, cuando Damon se unió a ellos", informaba la revista People.