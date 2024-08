Jennifer Lopez nos deja sin palabras con su 'vestido de la venganza' en el cumpleaños de Ben Affleck

Y no sabemos si eso hizo que ayer, la diva latina optase por el silencio. Porque no hubo felicitación, al menos de forma pública, algo que sí hizo años anteriores cuando la pareja aún estaba junta. En esta ocasión, Jennifer Lopez, que sabía de sobra que todos mirarían sus redes sociales, optó por algo que sabe hacer a las mil maravillas: demostrar al mundo lo estupenda que está a los 55 años y que la procesión se lleva por dentro. La que sí estuvo en la fiesta de cumpleaños de Affleck fue su ex mujer, Jennifer Garner, a la que le une una gran amistad y es uno de sus grandes apoyos en estos momentos tan complicados. De hecho, se han publicado unas fotos de la actriz y madre de sus tres hijos entrando ayer a la casa del actor con absoluta normalidad.