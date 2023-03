Jena Malone, víctima de una agresión sexual: la lacra que llegó al rodaje de 'Los juegos del hambre'

La actriz no ha querido revelar el nombre de este individuo para que no se vea afectado por la "cultura de la cancelación" y, con ello, ha matizado que no cree que el sistema de justicia criminal pudiese ayudarle "a sanar esta herida". "He trabajado muy duro para [...] hacer las paces con la persona que me violó y hacer las paces conmigo misma. Ha sido difícil hablar de 'Los juegos del hambre' y de Johanna Mason sin sentir la agudeza de este momento, pero estoy preparada para superarlo y recuperar la alegría y el logro que sentí", ha concluido. Esperemos que lo consiga.