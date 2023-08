Italia estalla contra los irrespetuosos atuendos de la mujer de Kanye West

"Atuendo absolutamente irrespetuoso y horrible. No me importa que la esté vistiendo, ella no tiene que dejar que suceda. Pensé que Italia es uno de los muchos países europeos en los que te pueden procesar por no llevar la ropa adecuada", se puede leer en otro intercambio de tuits en el que otro usuario dice que es "enormemente irrespetuoso con otras personas salir virtualmente desnudo".