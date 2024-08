Inma Cuesta publica por primera vez una foto junto a su pareja

"Por todas las veces que guardé silencio y pensé que no me escondía, por todas las veces que me negaron y miré para otro lado, negándome yo también", comienza la actriz, que recuerda algunas de las preguntas que más hacía cuando no había revelado cuál era su condición sexual, como «¿a quién se lo has dicho?" o "¿quién sabe lo nuestro?". "La vida de puertas para dentro, para no molestar y para que nadie sienta vergüenza al que dirán. (…) Crecí sin referentes, sintiéndome sola en muchos momentos de mi adolescencia. En estos tiempos tan raros en los que los discursos de odio quieren arrebatarnos nuestros derechos, visibilizarnos y alzar la voz nos hace más fuertes creando un sentido de unión y comunidad", continúa Inma. Y concluía así: "Hoy, día Internacional del Orgullo, conmemoramos a los que comenzaron esta lucha que a día de hoy sigue siendo necesaria. Aquí estaremos nosotros y nuestros hijos para seguir defendiendo un mundo más diverso y más justo para todos. Con todo mi amor, ¡feliz Orgullo!". 🏳️‍🌈🏳️‍⚧️💗 #pride🌈 #loveislove