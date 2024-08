Halle Berry contra los 'nepo babies': el motivo por el que no ayudará a sus hijos a abrirse camino en Hollywood

Halle Berry no ayudará a sus hijos a abrirse camino en Hollywood. La actriz de 53 años ha asegurado que si sus hijos -Nahla Ariela, de 16 años, que comparte con su ex Gabriel Aubry, y Maceo-Robert, de 10 años, cuyo padre es su exmarido Olivier Martínez- quieren seguir sus pasos en el mundo del espectáculo, no deben esperar ninguna ayuda de ella.