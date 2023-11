En fotos, la complicidad de la infanta Elena con su ex, Luis Astolfi

La primera vez que se les vio juntos fue durante la celebración del Rocío Chico en honor de la Virgen de la Candelaria en 1986. Desde ese momento, y hasta tres años más tarde, no había torneo de hípica en el que la pareja no apareciera junta, sonriente y convenientemente acompañada por los familiares de él. Al fin y al cabo Astolfi fue el primer novio no oficial de la infanta, y, como no hubo nunca confirmación de Zarzuela, tampoco se supo jamás la fecha real de la ruptura. Eso sí, la realidad es que, tres años más tarde, la infanta Elena y Luis Astolfi dejaron de coincidir.